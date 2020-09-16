استقبل أسامة القاضى، محافظ المنيا، اليوم وفدا من هيئة النيابة الإدارية، لبحث ومناقشة سبل تفعيل التعاون والتنسيق بين المحافظة بأجهزتها التنفيذية، وهيئة النيابة الإدارية من أجل سرعة البت والفصل فى جميع الموضوعات والقضايا.





جاء ذلك بحضور المستشار محمد مصطفى، نائب رئيس الهيئة، ومدير المكتب الفنى للنيابات الإدارية بالمنيا، والمستشار خيرى معوض، نائب رئيس الهيئة، ومدير إدارة الدعوة التأديبية بالمنيا، والمستشار زكى شلقامى، نائب رئيس الهيئة، ورئيس مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة النيابة الإدارية، والمستشار أحمد محمد البدرى، الوكيل العام للنيابة الإدارية بالمنيا. وأشاد المحافظ، بالدور الذى تقوم به جميع الأجهزة الرقابية بشكل عام ومنها هيئة النيابة الإدارية، والتى تعد أحد صروح العدالة فى مصر، مؤكدا استعداده التام لتقديم كل سبل الدعم لأعضاء هيئة النيابة الإدارية، كما توجه بالشكر الخاص للقضاة ومجهوداتهم الفعالة تجاه الوطن والمواطنين لتحقيق العدالة ومحاربة الفساد على أرض مصر. وأكد المحافظ، أننا نعمل من أجل المصلحة العامة ومكافحة جميع أشكال الفساد الإدارى، بمختلف صوره والحفاظ على احترام القانون، وترسيخ هيبة الدولة فى جميع القطاعات.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر محافظ المنيا يستقبل وفدا من هيئة النيابة الإدارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.