مصر للطيران تطرح أحدث عروضها الترويجية من القاهرة إلى الخرطوم

وأوضحت الشركة فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، أنه يمكن أيضا للعملاء الاطلاع على المزيد من العروض والمزايا التى تقدمها الشركة من خلال زيارة الموقع الالكترونى www.egyptair.com أو الاتصال بمركز الاتصالات التليفونية على 1717 من أى محمول أو 090070000 من أى خط أرضى.
جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير رحلة يومية إلى الخرطوم.
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