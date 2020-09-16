خارجية باكستان : نقدر دور مصر البارز على الصعيدين الإسلامى والدولى

استقبل وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشى، اليوم الأربعاء، السفير طارق دحروج سفير مصر لدى جمهورية باكستان الإسلامية، حيث تم استعراض سُبل تعزيز وتطوير العلاقات المصرية الباكستانية فى جميع المجالات.





وأعرب وزير الخارجية الباكستانى، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، عن تقديره لدور مصر البارز على الصعيدين الإسلامى والدولى، مؤكدًا على رغبة بلاده فى تعزيز علاقاتها مع مصر فى مختلف المجالات. بدوره، أطلع السفير المصرى وزير خارجية باكستان على رؤية الدولة المصرية لحل الأزمات التى تعصف بالمنطقة، خاصة فى ليبيا وسوريا وفلسطين ومنطقة شرق المتوسط، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة تطورات الأوضاع فى عدد من الملفات والقضايا محل الاهتمام من البلدين.

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