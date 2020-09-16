النشرة المرورية: كثافات مرتفعة ببعض المناطق فى القاهرة والجيزة

وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، اليوم الأربعاء، أن هناك بعض الأحجام ظهرت فى محافظات الوجه البحرى، ففى الإسكندرية شهد كوبرى محرم بك بعض الكثافات، موضحا أن محور المحمودية له تأثير إيجابى، حيث ساعد على توزيع الحركة المرورية من شرق إلى غرب.

وتابع صابر، أن مدينة المنصورة شهدت بعض الأحجام المتفرقة وخصوصا بشارع المشاية، بالإضافة إلى شارع الجلاء بمدينة طنطا فى اتجاه الطريق الزراعى، أما محافظة بورسعيد فتنحصر فيها الأحجام بشارع سعد زغلول.

وأشار صابر إلى أن باقى محافظات الوجه البحرى والقبلى، مرضية تمام خلال فترة الذروة المسائية، موضحا أن هناك أعمال توسعة ببعض قطاعات الطريق الدائرى، وتم نشر مجموعة من الخدمات المرورية لتسهيل الحركة ومنع التكدسات، ومنها أعلى منطقة الكنيسة المتجه إلى المنيب، والاتوستراد المتجه إلى البساتين، وأعلى منطقة الوراق والمرج الجديدة.

Advertisements

وأكد صابر، أن هناك بعض الأحجام المرتفعة بميدان المؤسسة فى شبرا الخيمة، مشيرا إلى أن هناك بعض الأحجام المرتفعة فى شارع السودان بمحافظة الجيزة، وأمام محطة مترو الجامعة ويفضل سلوك شارع مراد، أما محافظة القاهرة، فتشهد أحجاما مرتفعة بمحور الفردوس، نتيجة أعمال التطوير، وبالتحديد فى صلاح سالم، ناصحا بسلوك محور النصر أو جسر السويس.

كما نصح صابر، بالابتعاد عن كوبرى أكتوبر و15 مايو فى الاتجاهين، ويفضل سلوك كوبرى الجلاء أو الجامعة أو الساحل، منوها بوجود أعمال تطوير بجوزيف تيتو، ناصحا بسلوك جسر السويس أو محور ترعة الطوارئ.