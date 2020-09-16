نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سكرتير محافظة الجيزة يتابع استقبال طلبات التصالح بالهرم وكرداسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد اللواء علاء بدران السكرتير العام لمحافظة الجيزة، مدرسة الصفا والمروة بحي الهرم والمركز التكنولوجي بمدينة كرداسة، لمتابعه إنتظام وسير العمل في إستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد رسوم جدية التصالح.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمرور على المراكز التكنولوجية و المدارس التي تم تجهيزها لمتابعه إنتظام وسير العمل في إستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وإزاله أي معوقات.

وجه السكرتير العام بتقديم كافه سبل الدعم والتسهيلات اللازمة للمواطنين الراغبين في التصالح وإنجاز الإجراءات في أسرع وقت ممكن وتقليل الفترة الزمنية التي يقضيها المواطن لإنهاء إجراءات التصالح.

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ولفت أنه وبناءاً على توجيهات اللواء محافظ الجيزة، فقد تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز بعدم غلق أي مدرسة او مركز تكنولوجي قبل مغادرة وانهاء كافه طلبات المواطنين المتواجدين بداخله.

وحرص بدران على الإلتقاء بعدداً من المواطنين للتعرف على المعوقات والمشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح والرد علي إستفساراتهم موجهاً بتنظيم الأدوار وتوفير اماكن انتظار اضافية لاستيعاب اكبر قدر من المواطنين ودعم المدرسة والمركز التكنولوجي بموظفين إضافيين ومختصين للرد علي اي تساؤلات للمواطنين.

كما تابع السكرتير العام اعمال اللجان الفنية بمدينة كرداسة موجها بسرعه البت في الطلبات المقدمة للمواطنين لإنهاء عمليات التصالح وانتظام الانعقاد الدوري للجنة.