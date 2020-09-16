صور.. سكرتير عام الجيزة يتابع استقبال طلبات التصالح بالهرم وكرداسة

تفقد علاء بدران السكرتير العام لمحافظة الجيزة، مدرسة الصفا والمروة بحى الهرم والمركز التكنولوجى بمدينة كرداسة لمتابعة انتظام وسير العمل فى استقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء وسداد رسوم جدية التصالح.





جاء ذلك فى إطار توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة بالمرور على المراكز التكنولوجية والمدارس التى تم تجهيزها، لمتابعة انتظام وسير العمل فى استقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء وإزالة أى معوقات.

ووجه السكرتير العام، وفقا لبيان صحفى، اليوم الأربعاء، بتقديم جميع سبل الدعم والتسهيلات اللازمة للمواطنين الراغبين فى التصالح وإنجاز الإجراءات فى أسرع وقت ممكن وتقليل الفترة الزمنية التى يقضيها المواطن لإنهاء إجراءات التصالح، لافتا إلى أنه، بناء على توجيهات محافظ الجيزة فقد تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز بعدم غلق أى مدرسة أو مركز تكنولوجى قبل مغادرة وإنهاء جميع طلبات المواطنين المتواجدين بداخله.

وحرص بدران على الالتقاء بعدد من المواطنين للتعرف على المعوقات والمشكلات التى تواجههم فى تقديم طلبات التصالح والرد على استفساراتهم، موجها بتنظيم الأدوار وتوفير أماكن انتظار إضافية لاستيعاب أكبر قدر من المواطنين ودعم المدرسة والمركز التكنولوجى بموظفين إضافيين ومختصين للرد على أى تساؤلات للمواطنين، كما تابع السكرتير العام أعمال اللجان الفنية بمدينة كرداسة، موجها بسرعة البت فى الطلبات المقدمة للمواطنين، لإنهاء عمليات التصالح وانتظام الانعقاد الدورى للجنة.