التنمية المستدامة بالمصريين الأحرار: مصر تعاملت مع أزمة كورونا بحرفية شديدة

واستعرض الدكتور شريف الخريبى، رئيس مجلس التنمية المستدامة، وفقا لبيان صحفى، دور الحزب فى الفترة السابقة، وأداء الأمانات الجغرافية بالمحافظات واللجان المتخصصة التى تغطى قطاعات مختلفة، ومن هذه الأمانات مجلس التنمية المستدامة والتعاون بين كل الأمانات وسط تعاون بين جميع القطاعات.

وقال رئيس مجلس التنمية المستدامة بالحزب، إن "أجندة التنمية المستدامة إطار شامل - وليست بمعاهدة ملزمة ـ تساعد الدول النامية على ما تواجهه من تحديات ووضع الخطط الكفيلة بالتغلب عليها، وذلك على النحو الذى يتم بموجبه سد الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة والالتحاق بركب التقدم الاقتصادى والاجتماعى الشامل".

وأوضح "الخريبى" أن أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وضعت 17 هدفا تتسم بالشمولية بصدد ما يتعلق بالاقتصاد والبيئة والمجتمع على النحو الذى يتحقق معه توازنا بين الإنتاج والاستهلاك، آخذة فى الاعتبار تأمين المستوى اللائق من المعيشة للأجيال القادمة.

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وعن نموذج التعامل مع جائحة كورونا، أكد أن العالم أجمع تأثر بصورة ملحوظة فيما يخص خطط التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة خصوصًا، وطال مصر جانبًا منها وكانت أقل الدول تأثرا نظرًا لما قامت به القيادة السياسية من تشكيل مجلس لإدارة هذه الأزمة مبكرا حيث تم تحديد البدائل المختلفة وتم التعامل مع الأزمة بحرفية شديدة.

وتطرق الخريبى كذلك للحديث عن أهم السياسات والإجراءات التى اتخذتها الدول المختلفة لمواجهة الجائحة وتقييم فاعليتها فى تحقيق الهدف منها، والتعرف على دور المؤسسات والشركات والمجتمع المدنى فى مواجهة الجائحة ودورها المستدام فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تحدث عن أولويات التعامل لمواجهة الأزمات الوارد حدوثها، والتغلب على آثارها السلبية بأفضل طرق ممكنة، أيضا ضرورة وضع إطار مؤسسى للتطبيق الفعال لسياسات التنمية المستدامة على مستوى الدولة المصرية.