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وزيرة الهجرة تشكر وزيري الصحة والطيران لإعلانهما تيسيرات جديدة للقادمين من الخارج

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وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، الشكر إلى وزيرى الصحة والطيران المدني علي الإجراءات التي تم اتخاذها للتيسير على المواطنين القادمين من الخارج.

كان الدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني أعلن عن مد فترة قبول التحليل للقادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا  ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت لتكون 96 ساعة علي الاكثر من الموعد المحدد للرحلة نظرا لطول مدة السفر و الترانزيت في تلك المطارات ، مع ضرورة الالتزام بجميع الاجراءات الاحترازية خلال فترة السفر.

كانت سلطة الطيران المدني المصري وجهت عناية جميع شركات الطيران العاملة بجميع المطارات المصرية بأنه يحظر دخول جميع القادمين من جميع الجنسيات بما فيهم الجنسية المصرية الي كافة مطارات جمهورية مصر العربية دون ان يحمل القادم شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن (بنتيجة سلبية) قبل 72 ساعة علي الاكثر من الموعد المحدد للرحلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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