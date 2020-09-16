نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. جولة لوزيرتي التضامن والهجرة بروضة السيدة زينب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقوم الدكتورة نيڤين القباج وزير التضامن الإجتماعي، غدا الخميس، بجولة في منطقة روضة السيدة بمنطقة السيدة زينب في تمام الساعة ٦ مساءًا وترافقها السفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة.

ويأتي مشروع روضة السيدة أحد المشروعات التنموية الهامة التي تنفذها وزارة التضامن الإجتماعى لقاطني حي روضة السيدة (تل العقارب سابقًا).

ويتم تنفيذه من خلال مكون تأهيل إجتماعي وتعديل للسلوك عن طريق تكوين مجموعات وروابط من الشباب بالمنطقة وتأهيلهم وتدريبهم على مجموعة من المهارات الحياتية وتعديل السلوك مثل نبذ العنف تقبل الآخر، وتأهيل المقبلين على الزواج.

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ويعمل علي رفع وعي سيدات حي روضة السيدة من خلال إكسابهم العديد من المهارات الإجتماعية وتعديل السلوك والتعامل مع القضايا المختلفة منها التربية الوالدية والتعامل السليم مع الأطفال والنظافة وصحة المرأة وتنظيم الأسرة.

كما يعمل المشروع ايضًا من خلال مكون ثقافي وتعليمي، حيث يتم تنفيذ مجموعة من البرامج الفنية المتنوعة منها مسرح وسينما الشارع والتي تتضمن رسائل المشروع المختلفة، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات واعظي وواعظات الأزهر لنشر القيم وتنفيذ برنامج لمحو الامية.

وتبلغ مساحة المنطقة التي يستهدفها المشروع 7،5فدان، ويبلغ عدد سكانها 3561 نسمة ويتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

