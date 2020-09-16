المصريين الأحرار ببورسعيد يناقش مخالفات البناء ومشاكل أهالى قرية أم خلف

عقد حزب المصريين الأحرار "أمانة بورسعيد"، مؤتمرًا جماهيريًا بقرية أم خلف بجنوب بورسعيد بحضور محمد صفا أمين الحزب بالمحافظة، والدكتورة جيهان جاد أمينة المرأة وإبراهيم العشرى القيادى بأمانة بورسعيد، وبحضور أعضاء الحزب ولفيف جماهيرى من أبناء قرية أم خلف.





جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، ضمن خطة التواصل مع المواطنين والمساهمة فى رفع درجه الوعى والسياسى، ودعم مجهودات الدولة وخاصة فى ملف قانون التصالح فى مخالفات البناء وحث المواطنين ومساعدتهم على تقنين أوضاعهم، وإجراء التصالحات فى المخالفات، وأدارت اللقاء آية فايد مساعد مسؤول لجنة الإعلام.

تناول اللقاء رصد لعدة مشكلات تواجه المجتمع الريفى والاجتماعى بقرية أم خلف، وأكد محمد صفا فى كلمته دعم مجهودات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبضرورة الالتزام بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء والسعى للتصالح فى مخالفات البناء، وأكد على ضرورة الاعتراف بأم خلف والقرى المجاورة كقرى وليس أحياء لأن ذلك هو الواقع، مؤكدًا أن فى تقنين الأوضاع المصلحة الأولى لكل المواطنين وللدولة على حد السواء.

وقالت دكتورة جيهان جاد أمينة المرأة بالأمانة، إن المرأة تمثل رمانة الميزان فى الحياة السياسية والداعم الأول لملفات التنمية المستدامة، وأن المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التى تواجه المرأة بقرى بورسعيد ملف هام من أجل المستقبل.

وأكدت على أهمية المشاركة فى السباق الانتخابى بوعى واختيار المرشح الذى يحقق طموحاتهم فى التنمية والتطوير فى كافة المجالات.

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وشددت همت مصطفى مسؤول لجنة العلاقات العامة، على أن التعليم اللبنة الأولى لتنمية وتطوير جنوب بورسعيد، وتابعت تلقى بعض الشكاوى من المواطنين بخصوص نقص الكوادر التربوية والمهنية بمدارس قرى جنوب بورسعيد.

وقال حسن الرمال مسؤول لجنة خدمة المواطنين بقطاع مدن القناة، إن اللجنة تهدف لخدمة كل المواطنين على حد السواء لمساعدتهم وبخاصة كبار السن، وتابع رصد بعض المشكلات التى تقدم بها المواطنين.

وشدد محمد الأباصيرى مسؤول قطاع الجنوب بالحزب، على ضرورة التكاتف من أجل المصلحة العليا للمواطن.