غدا.. بدء تسجيل رغبات المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية ولمدة 5 أيام

وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، أن المرحلة تشمل بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية بالإضافة إلى الطلاب الناجحين فى الدور الثانى، من خلال موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت، وذلك خلال الفترة من غدٍ الخميس الموافق 17/9/2020 ولمدة خمسة أيام تنتهى يوم الاثنين الموافق 21/9/2020.
والحد الأدنى للتقدم لجميع الشعب العلمية والشعبة الأدبية 205 درجة بنسبة 50%.
مواعيد إدخال الرغبات
يتم فتح المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصى أو أى حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.
وينتهى إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً فى آخر يوم للمرحلة.
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