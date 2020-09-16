أكد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أنه لا صحة مطلقا لما يتردد من شائعات بأسماء قائمة الوفد فى الائتلاف، سواء بالنسبة للمرشحين فيها من الرجال أو المرأة، مشددا على أن ما يتردد من شائعات بأسماء محددة الهدف منه إثارة البلبلة والفتنة بما يهدد كيان الحزب.





Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أبوشقة : لا صحة لما يتردد عن تحديد أسماء وفديين بالقائمة الوطنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.