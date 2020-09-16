البابا تواضروس: ”كورونا مكملة معانا غصب عننا” 



يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، عظته باجتماع الأربعاء، من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى - الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مع تطبيق إجراءات احترازية دقيقة، بسبب فيروس كورونا.

وقال البابا تواضروس أثناء إلقاء عظته: "لا يظن أحد أن كورونا انتهت، وأتمنى أن يتوخى الحظر وعند الشعور بأي عرض مهما كان بسيطا أن يلتزم بيته، وما زلنا نسمع حالات مهولة، وبعد فترة عند دخولنا المدارس والجامعات علينا أن نتوخى الحظر جيدا.

واستأنف قداسة البابا تواضروس، اجتماعه الأسبوعي الأربعاء الماضي، وذلك بعد توقف إلقاء العظة من الكاتدرائية قرابة 6 أشهر.

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