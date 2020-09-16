أعلنت وزارة الصحة، عن إرشادات التنظيف والتطهير للوقاية من فيروس كورونا داخل الحضانات. وأوضحت الوزارة الإرشادات كالتالي:- التشجيع على غسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيمها بالكحول بانتظام. Advertisements توفير محاليل الكلور لتطهير الأسطح المختلفة بالحضانة. تنظيف وتطهير جميع المباني بالمنشأة التعليمية والفصول ودورات المياه على الأقل مرة واحدة يوميا. تحديد الأسطح المعرضة للتلامس المتكرر مثل: المقابض الحديدية السلالم، وطاولات الغذاء، ومقابض الأبواب والنوافذ، ولعب الأطفال، ووسائل الإيضاح اللازمة للتدريس.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الصحة تعلن إرشادات التنظيف والتطهير للوقاية من كورونا بالحضانات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.