الصحة تعلن إرشادات التنظيف والتطهير للوقاية من كورونا بالحضانات

أعلنت وزارة الصحة، عن إرشادات التنظيف والتطهير للوقاية من فيروس كورونا داخل الحضانات.
وأوضحت الوزارة الإرشادات كالتالي:-
التشجيع على غسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيمها بالكحول بانتظام.
توفير محاليل الكلور لتطهير الأسطح المختلفة بالحضانة.
تنظيف وتطهير جميع المباني بالمنشأة التعليمية والفصول ودورات المياه على الأقل مرة واحدة يوميا.
تحديد الأسطح المعرضة للتلامس المتكرر مثل: المقابض الحديدية السلالم، وطاولات الغذاء، ومقابض الأبواب والنوافذ، ولعب الأطفال، ووسائل الإيضاح اللازمة للتدريس.
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