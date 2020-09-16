يمنية تنجب في الطائرة| ومصر للطيران: للمولودة تذكرة مجانية مدى الحياة

هنأ الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران الراكبة هيام نصر ناجي دعبان يمنية الجنسية عمرها ٣٨ عاما على سلامتها ومنح مولودتها تذكرة سفر مجانية مدي الحياة، والتي أنجبتها على متن الطائرة أثناء رحلة مصرللطيران المتجهة أمس من القاهرة إلي لندن.

وصرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية أنه من دواعي سرورنا أن نستقبل عميلة جديدة لمصرللطيران تصل إلى الدنيا على متن طائرتنا كما يسعدنا أن نقدم لها هدية تذكارية احتفالا مع أسرتها بهذه المناسبة وهي منحها تذكرة سفر مجانية مدي الحياة على رحلات ميونيخ وقدم الشكر لطاقم الرحلة وجميع الركاب لتعاملهم الإحترافي مع هذه الحالة والظرف الاستثنائي.

وكان قائد طائرة مصرللطيران رحلة رقم MS777 المتجهة من القاهرة إلى لندن أمس قرر الهبوط اضطراريا في مدينة ميونخ الألمانية عندما تلقي بلاغ من طاقم الضيافة بوجود راكبة فاجأتها آلام الوضع وذلك أثناء مرور الطائرة عبر الأجواء الألمانية فطلب الهبوط الإضطرارى لكن الراكبة كان قد وضعت مولودتها قبل هبوط الطائرة فى مطار ميونخ.