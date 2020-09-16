الجريدة الرسمية تنشر نتائج جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض بالإعلان عن انتخاب ٢٦ مرشحًا لعضوية مجلس الشيوخ في جولة الإعادة للانتخابات بالنظام الفردي في ١٤ محافظة.

كانت جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ قد أجريت يومي الأحد والاثنين ٦ و٧ سبتمبر الجاري خارج البلاد، ويومي الثلاثاء والأربعاء ٨ و٩ سبتمبر داخل مصر.