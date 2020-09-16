أحمد شوبير.. كريم نيدفيد بدأ جلسات العلاج بألمانيا

كشف الاعلامي احمد شوبير ان كريم نيدفيد لاعب الأهلي بدأ جلسات العلاج في ألمانيا استعدادا لعودته مره أخرى لصفوف النادي الاهلي. وكتب شوبير عبر تويتر قائلا "‏كريم نيدفيد بدأ جلسات العلاج المائي ربنا يرجعك بالسلامه وحشتنا فعلا". كان الجهاز الفني، بقيادة رينيه فايلر، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة بعد مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري الممتاز. ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء السبت المقبل على استاد القاهرة.

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