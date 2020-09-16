بعد اكتشاف حقل غاز جديد.. ضاحى خلفان: عهد السيسي نفط وغاز

علق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والامن العام في دبي سابقا، على اكتشاف شركة ايني الايطاليه، حقل غاز جديد في المياه الإقليمية المصرية بمقدار ٤ تريليون متر مكعب.

وكتب ضاحي خلفان عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "‏ما شاء الله عهد السيسي نفط وغاز".

وأعلنت شركة إيني الإيطالية عن كشف غاز جديد بمصر في منطقة نورس الكبرى"، الواقعة في منطقة أبو ماضي الغربية للتنمية الإيجار في المياه التقليدية لدلتا النيل قبالة سواحل مصر، وقالت في بيان إن هذا الكشف الجديد، الذي تحقق من خلال البئر الاستكشافي Nidoco NW-1 ، يقع على عمق 16 مترًا من المياه، و5 كيلومترات من الساحل و 4 كيلومترات شمالًا من حقل نورس ، الذي تم اكتشافه في يوليو 2015.

واكتشف البئر الاستكشافي نيدكو 1 رمالًا حاملة للغاز يبلغ سمكها الإجمالي 100 متر، منها 50 مترًا داخل رمال Pliocene لتكوينات كفر الشيخ و 50 مترًا داخل الحجر الرملي العصر الميسيني لتكوينات أبو ماضي، كلا المستويين بخصائص بتروفيزيائية جيدة، في تكوينات أبو ماضي، تم تجاوز مستوى جديد، لم يتم مواجهته بعد في حقل نورس، مما يثبت الإمكانات العالية لمنطقة نورس الكبرى وتوسيع نطاق إمكانات الغاز إلى شمال الحقل.

ويشير التقييم الأولي لنتائج البئر، أن غاز منطقة نورس الكبرى يمكن تقديره بما يزيد عن 4 تريليونات متر مكعب، وبحسب البيان، ستبدأ إيني جنبًا إلى جنب مع شريكها "بريتش بتروليوم"، بالتنسيق مع قطاع البترول المصري في فحص خيارات التطوير لهذا الاكتشاف الجديد للاستفادة من أوجه التآزر مع البنى التحتية الحالية في المنطقة.