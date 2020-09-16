صور.. نائب محافظ الجيزة تتابع مشروعات عزبة حرب وعشش السودان

وشملت الجولة التفقدية، مشروع مساكن عزبة حرب بحى الهرم، وأعمال إصلاح الصرف الصحى بالمرحلة الأولى لمساكن عشش السودان بالدقى والأعمال الجارية بالمرحلة الأخيرة للمشروع. ووجهت نائب المحافظ بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من المشروعات لأهميتها الاجتماعية، حيث أن مشروع عزبة حرب يضم 4 عمارات بواقع 180 وحدة سكنية، كما يضم مشروع عشش السودان 120 وحدة سكنية ومن المتوقع الانتهاء من المشروعين بنهاية العام الحالى.

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