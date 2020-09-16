عبير شعيب.. أول سيدة تتولى منصب عميد هندسة البترول بجامعة السويس

تولت الدكتورة عبير محمود شعيب، مهام عميد كلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس.



تولت الدكتورة عبير محمود شعيب، مهام عميد كلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس. وتعد عبير محمود شعيب، أول سيدة تكلف بمنصب عميد كلية هندسة البترول والتعدين منذ نشأتها فى 1961.

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