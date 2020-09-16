صور.. محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد الشرطة بشبين القناطر

قدم عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، واجب العزاء لأسرة الشهيد النقيب مصطفى عبدالجليل بالإدارة العامة للمرور، والذى استشهد أمس خلال محاولته إيقاف أتوبيس مخالف، على الطريق الزراعى بمنطقة نزلة قليوب، إلا أن قائد الأتوبيس رفض الامتثال للأوامر، ودهس الضابط وفر هاربًا.





جاء ذلك بحضور اللواء خالد المحمدى رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة. وقدم المحافظ واجب العزاء لأسرة الشهيد راجيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدا أن الشهيد كان مثالا للشجاعة والإقدام ونموذجا وفخرا لأبناء القليوبية جميعا ولرجال الشرطة الشرفاء، حيث ضرب أروع المثل فى التفانى فى العمل وأداء الواجب بكل أمانة. وأشار المحافظ، إلى أن أجهزة الأمن بالقليوبية نجحت فى القبض على السائق المتهم، وجارى عرضه على النيابة لإجراء التحقيقات معه لينال جزاءه العادل على هذا الفعل الإجرامى الذى ارتكبه وأسفر عن استشهاد الضابط الشجاع.

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