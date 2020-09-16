عاجل.. الأوقاف: ما أثير عن إرسال وفد لإغلاق مسجد فاضل بأكتوبر غير صحيح

أكدت وزارة الأوقاف، أن ما أثير عن إرسال الأوقاف وفدا من مفتشى الوزارة لإغلاق مسجد فاضل بالسادس من أكتوبر لا أساس له من الصحة على الإطلاق، وهو ما أكدته مديرية أوقاف الجيزة.





وأضافت الوزارة فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء: "المسجد يحظى بالعناية اللازمة من الأستاذ الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ويقوم فضيلته بالإشراف على المسجد والجانب الدعوى فيه خير قيام".

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