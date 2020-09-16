بعد 4 ساعات.. صرف القاهرة: سحب تجمعات المياه بطريق الأوتوستراد

وأوضحت، الشركة فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، أنه تم تسليك الخط بواسطة الغطاسين وشفط المياه وفتح الطريق.

كما أكدت الشركة أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب بالقاهرة لفتح المياه وجارى وصولها تدريجها لمنطقة منشية ناصر.