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البابا تواضروس يتحدث عن حراس النقاوة فى عظة الأربعاء

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مينا أشرف 2020-09-16 22:35 0 تبليغ

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ألقى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظته فى اجتماع الأربعاء الأسبوعى، والذى أقيم فى كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وجاءت العظة اليوم بعنوان "حراس النقاوة"، ودار موضوعها عن كيف تحفظ الأسرة نقاوة أبنائها؟ وقدم قداسة البابا أمثلة لبعض شهداء الكنيسة الذين بذلوا حياتهم حفاظًا على عفتهم وطهارتهم.

كان قداسته، أشار فى بداية العظة إلى أن الكنيسة لديها نوعين من الشهداء، شهداء الإيمان وشهداء العفة والطهارة.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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