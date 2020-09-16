البابا تواضروس يتحدث عن حراس النقاوة فى عظة الأربعاء

وجاءت العظة اليوم بعنوان "حراس النقاوة"، ودار موضوعها عن كيف تحفظ الأسرة نقاوة أبنائها؟ وقدم قداسة البابا أمثلة لبعض شهداء الكنيسة الذين بذلوا حياتهم حفاظًا على عفتهم وطهارتهم.
كان قداسته، أشار فى بداية العظة إلى أن الكنيسة لديها نوعين من الشهداء، شهداء الإيمان وشهداء العفة والطهارة.
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