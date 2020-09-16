نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي القضاة يكشف أهداف معرض القاضى الثالث للكتاب (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المستشا رضا محمود السيد المتحدث الرسمي بإسم نادي القضاة، إن الهدف من افتتاح معرض القاضي الثالث هو إحياء الثقافة القانونية والتنويرية، وتم افتتاح هذا المعرض في صورته الثالثة، لتوفير كافة السبل للقضاة لإحياء الثقافة.

وتابع "السيد"، أن القاضي الذي لا يقرأ يعاني من مشكلة كبيرة جدا، لإهميتها ومتابعة كل ماهو جديد، وهذا لا ينطبق علي القضاة فقط بل علي جميع شرائح المجتمع.

وأضاف "السيد"، أن تم افتتاح هذ المعرض وفقا لتدابير احترازية مراعاته لإنتشار فيروس كورونا.

يذكر أت افتتح المستشار طة عبد العليم نائب رئيس محكمة النقض و رئيس اللجنة الثقافية بنادي القضاة، وبحضور المستشار رضا السيد المتحدث الرسمي بإسم نادي القضاة، فعاليات معرض القاضي الثالث للكتاب بالنادي النهري بالعجوزة.

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وانطلقت الفاعليات في تمام الساعة الثامنة بمقر نادي القضاة بالعجوزة ، وبمشاركة 5 من دار النشر المتخصصة في المجال الثقافي و القانوني، وستستمر فعاليات المعرض حتى ٣ /١٠ /٢٠٢٠.

وصرح السيد، إن ذلك يأتي بمناسبة قرب بدء العام القضائي وفي سبيل سعي نادي قضاة مصر لتوفير مكتبة قانونية وثقافية تليق بحجم الرسالة العظيمة التي يؤديها قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادي.

وتابع السيد، أن المعرض يقدم خلالها تخفيضات على الكتب القانونية والثقافية تصل إلي ٦٠ ٪؜ علما بأن أقسام المعرض ستكون في شرف استقبال السادة الزوار من القضاة وأسرهم من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الحادية عشر مساء طوال أيام الأسبوع.

وأشار إلي ضرورة التأكيد على أنه سيتم إجراء عمليات التطهير اليومي للمعرض كما سيتم اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة للتباعد الاجتماعي حفاظا على صحة وسلامة مرتادي المعرض.