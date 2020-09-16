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الدفع بـ14 سيارة لشفط المياه من طريق الأوتوستراد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفع بـ14 سيارة لشفط المياه من طريق الأوتوستراد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دفعت شركة الصرف الصحي بالقاهرة، بـ 14 سيارة شفت لسحب المياه من مطلع ومنزل كوبري "الملك خالد" بنطاق حي منشاة ناصر.

وقال مصدر في شركة الصرف الصحي بالقاهرة في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إنه تم الدفع بـ14 سيارة للتطهير والانتهاء من شفط تراكمات المياه، وعودة حركة المرور بطريق الأتوستراد.

وكانت غرفة العمليات المركزية والمتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة تلقت بلاغا، طفح خط صرف صحي قطر 1800 مم، بمحور الأوتوستراد، مما تسببت في كثافات مرورية بأحياء منشاة ناصر والمعادي وحلوان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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