نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفع بـ14 سيارة لشفط المياه من طريق الأوتوستراد في المقال التالي
وقال مصدر في شركة الصرف الصحي بالقاهرة في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إنه تم الدفع بـ14 سيارة للتطهير والانتهاء من شفط تراكمات المياه، وعودة حركة المرور بطريق الأتوستراد.
وكانت غرفة العمليات المركزية والمتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة تلقت بلاغا، طفح خط صرف صحي قطر 1800 مم، بمحور الأوتوستراد، مما تسببت في كثافات مرورية بأحياء منشاة ناصر والمعادي وحلوان.
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