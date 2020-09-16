نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب الوفد يحسم الجدل حول مشاركته في القائمة الوطنية في المقال التالي
وأشار أبو شقة إلى أن البيانات المعبرة عن مؤسسات الحزب هي ما تصدر عن رئيس الوفد المتحدث الرسمي باسم الحزب طبقا للائحة النظام الداخلي.
وكان رئيس حزب الوفد قد أعلن في وقت سابق مساء اليوم الأربعاء، أن أعضاء الهيئة العليا الذين حضروا جلسة أمس الثلاثاء وطلبوا أجلًا حتى يوم الخميس 17 سبتمبر لإبداء رأيهم في الاستمرار في قائمة التحالف وبعد أن تم التواصل تليفونيًا وإذ أبدى هؤلاء رغبتهم التي انتهت بالأغلبية إلى خوض الانتخابات بالتحالف بالقائمة الوطنية وعدم الانسحاب، وبناء عليه فقد تقرر عدم عقد جلسة الهيئة العليا غدًا الخميس لتحقق الغرض، علمًا بأن عقد اجتماع الهيئة العليا له ضوابطه التي تنظمها اللائحة.
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