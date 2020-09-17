طارق شوقى : المعلم النشيط يستطيع مضاعفة دخله عبر مجموعات التقوية

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، طالب بتوفير حوافز للمعلمين خلال الفترة الماضية، متابعا: "سأعقد لقاء مع وزير المالية قريبًا لإقرار حوافز إضافية".





وكشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج على مسئوليتى، والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى المذاع على فضائية صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن سعر الحصة بمجموعات التقوية ستتراوح ما بين 15 و80 جنيها لمدة ساعتين. وتابع شوقى : المعلم النشيط يستطيع مضاعفة دخله عبر مجموعات التقوية، قائلا: "يعنى لو مدرس شاطر وعنده 100 ولا 50 طالبا ممكن يعمل 3 آلاف جنيه فى ساعتين". وأكد شوقى، أن مجموعات التقوية ستوفر الأموال التى كانت تنفقها الأسرة على الدروس الخصوصية.

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