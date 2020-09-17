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محافظة القاهرة تصلح خط الصرف الصحى الرئيسى بـ الاوتوستراد|شاهد

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انتهت محافظة القاهرة من اصلاح طفح الصرف الصحي الحادث على طريق النصر  بمنزل كوبري الملك خالد باتجاه منشأة ناصر حي منشاة ناصر واشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على عمليات الاصلاح يرافقه نائب المحافظ للمنطقة الغربية ورئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى .

 

كانت غرفة المتابعة الميدانية بالعاصمة قد تلقت بلاغًا  بالحادث وعلى الفور انتقلت كافة الأجهزة المعنية للمكان كما تم غلق الطريق  للقادم من اتجاه السيدة عائشة الي منشية ناصر طريق الاتوستراد والقادم من مدينة نصر الي منشية ناصر  وتم تحويل الحركه المروريه في الاتجاهين  لكي تتمكن اجهزة الصرف الصحي من العمل .

وأكد محافظ القاهرة أنه تم الانتهاء من أعمال التسليك  وفتح الطريق في الاتجاهين وجار حاليًا التطهير وشفط المياه المتراكمة عند مطلع ومنزل كوبري الملك خالد .

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وأعلنت شركة الصرف الصحى بالقاهرة  عن حدوث سدد بخط الصرف الصحى الرئيسى قطر ١٨٠٠ مم وتجمعات مياه كبيرة بطريق الأوتوسراد بمنطقة منشية ناصر نتيجة القاء مخلفات صلبة وثقيلة قادمة من منطقة الزرايب.

وأوضحت الشركة أن هذا الأمر  استوجب التنسيق مع شركة مياه الشرب لقطع المياه عن منطقة منشية ناصر لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحى.

وأشارت الشركة أنه تم الدفع بمعدات الشركة حوالى (30 شفاط - وبدالات محمولة) والدفع بغطاسين لإجراء أعمال التطهير والتسليك، وجارى سحب المياه.

وأعربت الشركة عن أسفها لهذا العطل الخارج عن إرادتها مؤكدة انتهاء الاصلاح فى أسرع وقت ممكن.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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