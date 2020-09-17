أهم الأخبار.. أنباء سارة لـ مدرسي مصر.. حجز اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته.. ورحيل مدرب جديد عن الزمالك

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية و التعليم، إن الدولة تعمل على تحسين الأوضاع المالية لـ المعلمين، وقريبًا سيتم عقد لقاء مع وزير المالية الدكتور محمد معيط لبحث ذلك " إقرأ المزيد " .

قررت جهات التحقيق، حجز اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب ٢٤ ساعة على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بتهمة ترهيب طفلتهما في مقطع فيديو عبر يويتوب وأنكر أحمد حسن وزينب جميع الأتهامات الموجه لهم" اقرأ المزيد "

كشفت تقارير إخبارية عالمية، عن وفاة الممثلة الكورية الجنوبية أوه إن هي -36 عاما- في ظروف غامضة، بعد أن عُثر عليها مفارقة للحياة في شقتها، ورجحت الشكوك الأولية إلى انتحارها" اقرأ المزيد ".

ذكر مسئول ليبي كبير في حكومة الوفاق المسيطرة على طرابلس، "لم تأت استقالة رئيسها فايز السراج من تلقاء نفسه، بل جاءت بعد إصرار من أطراف دولية على استقالته " اقرأ المزيد "

قدم أمير عبد العزيز مدرب فريق الزمالك، اعتذاره عن الاستمرار مع الفريق الأبيض، خلال المرحلة المقبلة، بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الأبيض " اقرأ المزيد " .