عضو القومي للمرأة: أتمنى تكرار نموذج سيدة القطار في كل الأنحاء

أعربت الدكتورة سهام جبريل، مقررة لجنة المحافظات بالمجلس القومى للمرأة، عن سعادتها بتكريم المجلس للسيدة صفية أبو العزم الشهيرة بـ"سيدة القطار" لأنها نموذج يقدم للمجتمع. وأضافت "جبريل"، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، السيدة المصرية دائمًا جدعة، والجدعنة جزء من العادات والتقاليد المصرية، وأتمنى تكرار نموذج سيدة القطار فى كل الأنحاء. وأشارت عضوة القومى للمرأة، إلى أن تسليط الضوء عليها إبراز لدور المرأة فى الشارع، والمجلس يهتم بأى نموذج إيجابي في المجتمع، ويهتم بتمكين المرأة، والدفاع عنها فى كل الاتجاهات. ولفتت إلى ضرورة العودة للتكافل الاجتماعى والعادات المصرية الجميلة المتأصلة فى الشعب مثل الشهامة والجدعنة والكرم.



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