شاهد .. هشام الحلبى : الإخوان وقنواتهم أدوات لتنفيذ أجندات تخريبية

وأضاف هشام الحلبى، خلال خلال حوار مع الإعلامى وائل الإبراشى، عبر برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية،" أن الإخوان وأبواقها الإرهابية تحاول إقناع البعض بالنزول فى مظاهرات ضد الدولة؛ لتحقيق ما يزعمون أنه (تغيير) وذلك لتحقيق أهداف خبيثة لهدم الدولة".

وتابع: "اللجان الإلكترونية ومروجو الشائعات على السوشيال ميديا يمارسون العمليات النفسية ضمن حروب الجيل الرابع للتأثير بصورة مباشرة على المواطن".