اليوم .. الإفتاء تستطلع هلال صفر

ويولد هلال شهر صفر مباشرة فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلى بعد حدوث الاقتران، اليوم الخميس 29 من المحرم 1442 هجريا، وهو ( يوم الروية)، وفقًا للحسابات الفلكية.

ويبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة لمدة 19 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 23 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 20 لـ 24 دقيقة.

أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين ( 2 - 27 دقيقة )، ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد قبل غروب شمس ذلك اليوم فى مدينة جاكرتا بإندونيسيا .