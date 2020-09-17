رطوبة مرتفعة وعظمى القاهرة 35 .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يصاحب طقس، اليوم الخميس، شبورة مائية صباحا، وأن يكون مائلا للحرارة ورطبا على القاهرة والوجه البحرى، بينما يتسبب ارتفاع نسبة الرطوبة إلى زيادة الإحساس بدرجة الحرارة. أما السواحل الشمالية فتكون الرياح معتدلة وتنشط أحيانا، مع شبورة مائية صباحا، وطقس معتدل.





ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

أما الطقس ليلا، يكون لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلا ربع والرياح السطحية شمالية غربية.

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وعن حالة البحرالأحمر، تكون معتدلة ويرتفع الموج فيه من مترين إلا ربع إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى

القاهرة 35 23

الإسكندرية 31 24

وادى النطرون 35 23

طنطا 34 23

شبين الكوم 35 23

دمنهور 33 24

بلطيم 31 24

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة 35 22

بورسعيد 32 25

دمياط 32 25

الزقازيق 35 24

المنصورة 34 23

الاسماعيلية 36 22

السويس 36 23

العريش 34 22

رفح 33 21

راس سدر 37 25

نخل 34 22

نويبع 37 29

طابا 35 26

كاترين 35 21

الطور 36 27

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 36 24

بنى سويف 36 23

المنيا 37 23

أسيوط 38 23

سوهاج 39 25

قنا 41 26

الأقصر 42 27

أسوان 44 27

إدفو 44 27

أبو سمبل 44 28

الوادى الجديد 42 24

شلاتين 39 26

أبو رماد 38 27

حلايب 35 27

رأس حدربة 35 28