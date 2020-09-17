وأضافت "حسين" فى تصريحات خاصة ل"دوت الخليج" أن كل ما تبع الموقف هو الأهم مثل الإجراء الذي اتخذ ضد الكمسرى ووقفه عن العمل، وأيضًا تكريم وزير الدفاع للمجند حفظًا لكرامته ولإلتزامه بالكمامة، وهذا يجعل الوزارة تعيد النظر فى مرتبات المجندين لأنهم يتركون أسرهم والبعض منهم يكون العائل لأسرهم.
وأشارت "عضو المجلس القومى للمرأة" أن المجندين لهم دور عظيم فى حمايتنا واحساسنا بالأمان، لذلك يجب أن يشعروا بهذا الأمان تجاه أسرهم.
ونوهت أن عضوية سيدة القطار الشرفية فى المجلس القومى تكريم مستحق، وإضافة لعضوات المجلس لموقفها النبيل، متمنية أن يكون التكريم أسعدها مثل ما أسعدتنا لأنها تمثل شريحة من سيدات الشعب المصرى وتكريمها هو تكريم أشمل وأعم لكل أم مصرية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عضو القومى للمرأة بعد حادث سيدة القطار: أتمنى أن تعيد الدولة النظر فى مرتبات المجندين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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