استقبال رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المرحلة الثالثة اليوم

يستقبل موقع التنسيق الإلكترونى، التابع لوزارة التعليم العالى، على شبكة الإنترنت، اليوم، الخميس، رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، المرحلة الثالثة، لمدة خمسة أيام تنتهى الإثنين، 21 سبتمبر الجارى.





وتشمل تلك المرحلة، بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول، والمتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية، والناجحين فى الدور الثانى، والتسجيل عبر https://tansik.egypt.gov.eg/application/.

ويسجل الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة للتقدم لجميع الشعب العليمة والشعبة الأدبية 205 درجة بنسبة 50%.

وقررت وزارة التعليم العالى أن مواعيد إدخال الرغبات ستكون عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، حيث تفتح هذه المعامل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، يوميا، خلال أيام المرحلة.

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ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أى حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، وينتهى إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

وعن أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني، أوضحت الوزارة أنه من خلال معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، والكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

ووأوضحت الوزارة أنه حال وجود أى استفسار عن خدمة التنسيق الإلكترونى، يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 19468 بسعر المكالمة العادية من أي موقع في القاهرة والمحافظات.