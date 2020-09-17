طقس اليوم.. مائل للحرارة رطب نهارا لطيف ليلا.. والعظمى فى القاهرة 35

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس الخميس، نهارا شبورة مائية صباحا وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة تنشط أحيانا - شبورة مائية صباحا وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة - طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة - طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

حالة الطقس ليلا لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء - وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلا ربع والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من مترين إلا ربع إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 35 23

الإسكندرية 31 24

وادى النطرون 35 23

طنطا 34 23

شبين الكوم 35 23

دمنهور 33 24

بلطيم 31 24

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة 35 22

بورسعيد 32 25

دمياط 32 25

الزقازيق 35 24

المنصورة 34 23

الإسماعيلية 36 22

السويس 36 23

العريش 34 22

رفح 33 21

راس سدر 37 25

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نخل 34 22

نويبع 37 29

طابا 35 26

كاترين 35 21

الطور 36 27

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 36 24

بنى سويف 36 23

المنيا 37 23

أسيوط 38 23

سوهاج 39 25

قنا 41 26

الأقصر 42 27

أسوان 44 27

إدفو 44 27

أبوسمبل 44 28

الوادى الجديد 42 24

شلاتين 39 26

أبورماد 38 27

حلايب 35 27

رأس حدربة 35 28