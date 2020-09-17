حدث ليلا.. إخلاء سبيل منة عبد العزيز فتاة الـ تيك توك.. ومرتضى منصور لرئيس التعاون السعودي: ما فعلته سرقة وخيانة

حالة كبيرة من الجدل سيطرت على الوسط الفني في اليومين الماضيين، بعدما عادت أزمة الفنان محمد رمضان ، والفنان أحمد الفيشاوي، تلوح في الأفق مجددًا، بعدما أشعلتها زوجة الأخير في أواخر العام الماضي، وظلت ساكنة حتى الأيام الأخيرة، لتعود للاشتعال مجددًا، وتثبت أنها كانت نارًا تحت الرماد، لكنها أخذت تطورًا جديدًا، أصبحت بمثابة ضرب تحت الحزام.

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