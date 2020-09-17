ومن المقرر أن تقطع مياه الشرب عن مناطق "هضبة الأهرام – إسكان الشباب – إسكان الضباط – كفر غطاطى – منشأة البكارى – كوم بكار – كفرة نصار – عزبة جبريل – الكوم الأخضر – فيصل والهرم ومتفرعاتهم من الطالبية حتى المنصورية"، وذلك اعتباراً من الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة حتى الساعة التاسعة من صباح يوم السبت.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر اليوم.. انقطاع المياه عن 11 منطقة بالجيزة لمدة 15 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.