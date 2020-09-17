السيسى يصدق على اتفاق لإعادة تأهيل الخط الثاني للمترو

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القرا رقم ١٤٣ لسنة ٢٠٢٠ بالموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية "الهيئة القومية للأنفاق" وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق الموقع في القاهرة بتاريخ ٢٩ يناير ٢٠٢٠. ويستهدف الاتفاق تطوير الخط الثاني لمترو الأنفاق وزيادة الطاقة الاستيعابية لتحسين الخدمة بشكل أفضل.

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