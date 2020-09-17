قرار جمهوري بالموافقة على إعادة تأهيل بنك الاستثمار الأوروبي للخط الثاني للمترو

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهورى رقم 143 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية "الهيئة القومية للانفاق"، وبنك الاستثمار الأوروبي بشان إعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة الموقع فى القاهرة بتاريخ 29 يناير 2020. نشر القرار بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

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