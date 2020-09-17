يشارك فى الندوة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور جمال فاروق العميد السابق لكلية الدعوة الإسلامية. يأتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الأوقاف والهـيئة الوطنية للإعلام فى ملف تجديد الخطاب الدينى، ومن خلال الندوات المشتركة بين الوزارة وقـطاع القـنوات المـتخـصصة بالتليفزيون المصرى.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الثلاثاء المقبل.. القناة الثقافية تعرض ندوة الأوقاف عن أثر التصوف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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