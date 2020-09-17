الأرصاد: ارتفاع مؤقت في الحرارة والرطوبة غدا.. وأمطار رعدية على سيناء

تشهد الأحوال الجوية، غدا الجمعة، ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية، يصاحب ذلك ارتفاع في نسب الرطوبة وأيضا أمطار غزيرة على عدة مناطق.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا حار رطب على القاهرة والوجه البحري نهارا، لطيف ليلا يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس والرياح نشطة. ويكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية نهارا لطيف وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، بينما يكون الطقس شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال الأحمر يصاحبة أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. ويبقى الطقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، على محافظات جنوب وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا. وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا، القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 24، السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 28، شمال الصعيد 41 للعظمى والصغرى 25، جنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 29.

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