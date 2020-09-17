نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشباب والرياضة: بدء تسجيل الجمعية العمومية إلكترونيا للمشاركين في انتخابات برلمان الطلائع في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة العليا للإنتخابات بوزارة الشباب والرياضة،صباح اليوم الخميس، عن بدء تسجيل أعضاء الجمعية العمومية المشاركين في إنتخابات برلمان طلائع مصر، بمسرح المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية بمشاركة ٣٠٠ مشارك ومشاركة ممثلين للهيئات المنتخبة واللجان النوعية علي مستوي المحافظات.
في ذات السياق تنطلق فعاليات العُرس الإنتخابي بالتصويت الالكتروني،بعد الإنتهاء من تسجيل الجمعية العمومية،تعلن النتيجة النهائية بعد الإنتهاء من عملية التصويت مباشرة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الشباب والرياضة: بدء تسجيل الجمعية العمومية إلكترونيا للمشاركين في انتخابات برلمان الطلائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.