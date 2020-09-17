نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشباب والرياضة: بدء تسجيل الجمعية العمومية إلكترونيا للمشاركين في انتخابات برلمان الطلائع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة العليا للإنتخابات بوزارة الشباب والرياضة،صباح اليوم الخميس، عن بدء تسجيل أعضاء الجمعية العمومية المشاركين في إنتخابات برلمان طلائع مصر، بمسرح المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية بمشاركة ٣٠٠ مشارك ومشاركة ممثلين للهيئات المنتخبة واللجان النوعية علي مستوي المحافظات.

في ذات السياق تنطلق فعاليات العُرس الإنتخابي بالتصويت الالكتروني،بعد الإنتهاء من تسجيل الجمعية العمومية،تعلن النتيجة النهائية بعد الإنتهاء من عملية التصويت مباشرة.