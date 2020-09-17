نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل انعقاد لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات في رحاب جامعة حلوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انعقدت أمس الأربعاء، في تمام الساعة الواحدة ظهرا لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات في رحاب جامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور جمال درويش رئيس المجلس وبحضور أ.د يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق وأ.د إبراهيم معوض أمين المجلس وعمداء كليات الحاسبات بالجامعات المصرية وخبراء تكنولوجيا المعلومات. واستقبل اللجنة، أ.د أسامه أمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ووكلاء الكلية، وتم مناقشه العديد من الموضوعات الحيوية، ومنها إسناد تنظيم الأولمبياد الخامس لكلية الحاسبات جامعه حلوان، وقد انتهي الاجتماع في تمام الساعه ١.٣٠ ظهرًا وتحدد له موعد الانعقاد فبراير ٢٠٢١.

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