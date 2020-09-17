فيديو .. بدء التصويت الإلكترونى فى انتخابات برلمان طلائع مصر

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بوزارة الشباب والرياضة، اليوم الخميس، عن بدء تسجيل أعضاء الجمعية العمومية المشاركين فى إنتخابات برلمان طلائع مصر، بمسرح المدينة الشبابية بأبى قير فى الإسكندرية بمشاركة 300 مشارك ومشاركة ممثلين للهيئات المنتخبة واللجان النوعية على مستوى المحافظات.





وفى ذات السياق، انطلقت فعاليات العُرس الانتخابى بالتصويت الإلكترونى، بعد اكتمال النصاب القانونى للمشاركين بالجمعية العمومية فى انتخابات برلمان طلائع مصر بمشاركة 230 عضوا من إجمالى 297 بنسبة حضور 77%.

وستعلن النتيجة النهائية بعد الانتهاء من عملية التصويت مباشرة.

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