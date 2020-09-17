غادة والى تلتقى سفير مصر الجديد فى فيينا

التقت الدكتورة غادة والى مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، مع السفير محمد الملا سفير مصر الجديد فى فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية، حيث قدم أوراق اعتماده لدى الأمم المتحدة فى فيينا.





وقالت مصادر فى السفارة المصرية فى فيينا، اليوم الخميس، إن السفير الملا أكد خلال الاجتماع على دعم مصر الكامل للدكتورة غادة والى ولجهودها فى تطوير عمل مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وتحقيق نقلة نوعية فى الدعم الذى يقدمه المكتب للدول وخاصة الدول الأفريقية.

ونوه السفير الملا إلى أن مصر تسعى لتطوير التعاون الثنائى مع المكتب وكذلك التعاون الثلاثى مع إفريقيا بهدف التصدى للإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة المخدرات والفساد على المستويين الوطنى والإقليمى، مشيرا إلى أن مصر تعمل على دعم مكتب الأمم المتحدة فى فيينا وأنشطته بما يتناسب مع دورها التاريخى فى منظومة الأمم المتحدة.

من جانبها، رحبت الدكتورة غادة والى بتولى السفير محمد الملا مهام منصبه وأكدت على أن مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة سيعمل فى تنسيق وتعاون وثيق مع بعثة مصر الدائمة فى فيينا خلال المرحلة المقبلة للاستفادة من خبرات مصر فى مجالات عمل المكتب وتحقيق الأهداف المشتركة فى هذا الصدد.

وأضافت والى، أنها تتطلع إلى تعزيز العمل المشترك بين مصر وجميع هيئات الأمم المتحدة فى فيينا فى جميع المجالات.