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سفارتا السويد وكندا تكرمان محافظ دمياط ضمن أفضل 10 سيدات تميزا

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كريم شعبان 2020-09-17 12:36 0 تبليغ

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جاء التكريم خلال فعاليات الحفل الذى أقيم صباح اليوم الخميس، بمقر إقامة السفير السويدى يان تيسلف، وبحضور أيضاً السفير جيس داتون سفير دولة كندا وذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للمرأة.

وأعرب السفيرين تيسلف وداتون، وفقا لبيان صحفى لمحافظة دمياط، عن خالص تقديرهم لجهود الدكتورة منال عوض المبذولة لدفع عجلة التنمية واستكمال مسيرة البناء، مؤكدين أن ما حققته محافظ دمياط خلال السنوات الماضية يعد إنجازًا حقيقيًا وذلك نحو تحقيق رؤية مصر 2030.

وأعربت المحافظ عن سعادتها بذلك التكريم موجهة التحية لسفيرى دولتى كندا والسويد، كما أكدت تطلعها لتعزيز أواصر التعاون المشترك ومد جسور التواصل بالمجالات المختلفة..

وفى سياق متصل، تم أيضاً خلال الحفل تكريم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتورة لبنى هلال عضو مجلس إدارة البنك المركزى وعدد من الشخصيات النسائية التى حققت إنجازات غير مسبوقة فى قطاعات عدة.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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