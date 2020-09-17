صور .. محافظ أسيوط يتابع توليد الكهرباء فى الوليدية بتكلفة 8 مليارات جنيه

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وبدأت جولة المحافظ بمتابعة أقسام المشروع وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، إذ تابع قسم الغلايات والمحولات والتوربينات والمكثف وطلمبات رفع الضغط وطلمبات سحب المياه على النيل مباشرة، فضلًا عن تفقد غرفة التحكم والمراقبة والصيانة.
واستمع محافظ أسيوط إلى شرح للمهندس عماد مدير المشروع، مشيرا إلى أن الوحدة يجرى تنفيذها بتكلفة إجمالية متوقعة 480 مليون دولار أمريكى أى حوالى 8 مليارات جنيه مصرى وتم تجهيزها للعمل باستخدام الغاز الطبيعى أو المازوت فى الإشعال مع الالتزام بالقانون المصرى للبيئة، فضلًا عن تجهيز الوحدة بمنظومة سحب الرماد من غازات الاحتراق لضمان الالتزام الكامل بيئيًا.
وأشار مدير المشروع إلى أن أعمال المشروع تتكون من 17 حزمة تم إسنادها إلى عدد من الشركات العالمية وذلك عن طريق طرح مناقصة عالمية بالإضافة إلى مجموعة من الشركات المصرية.
وأشاد محافظ أسيوط بمشروع الوحدة الثالثة لتوليد الكهرباء وضخامة الأعمال التى يجرى تنفيذها بالمشروع وفقًا لأحدث المعايير القياسية العالمية فضلًا عن معدلات التنفيذ المتقدمة فى المشروع والتى تجاوزت 90 %، لافتا إلى أهمية المشروع الذى سيتم ربطه على شبكة جهد 500 ك.ف مع الشبكة الموحدة لجمهورية مصر العربية، مشيدًا بوجود وحدة قياس الانبعاثات الموجودة بها وذلك للتحكم فى الانبعاثات الناتجة عن المحطة كى لا يكون هناك أى تلوث للبيئة.
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