صور .. ضبط 18 طن دواجن ولحوم فاسدة بالجيزة

ضبطت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين، اليوم الخميس، 18 طنا من مقطعات دواجن ولحوم مفرومة وكبدة فاسدة ودهون و"دبرويهات" حيوانية غير صالحة للاستهلاك الأدمى، داخل ثلاجات حفظ لحوم بأحياء الهرم والوراق وبولاق الدكرور، ومحال جزارة وبيع مجمدات بحى الهرم، قبل طرحها بالأسواق للمواطنين.





وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن الحملات تأتى استكمالا لجهود المحافظة لتحقيق الدور الرقابى للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين، مؤكدًا استمرار الحملات لضبط المخالفين.

ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطرى، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشأت، للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى التصدى لأى مخالفة بكل حزم، فى إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره. وأكد الدكتور أشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطرى، أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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